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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Perşembe ilçesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şenyurt ve Saray mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin örgütlü şekilde dolandırıcılık yaptığı değerlendirildi. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda 947 adet Arapça yazılı belge, 21 muska, “büyü bozma” not defteri, 59 adet büyülü olduğu iddia edilen kolye, Osmanlı dönemine ait tarihi kılıç ve kını, ruhsatsız av tüfeği ile 4 cep telefonu ele geçirildi.

“Nitelikli Dolandırıcılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve çeşitli kanunlara muhalefet suçlarından işlem yapılan şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. E.G. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.