Ordu / Hakan Yıldız / Yeniçağ
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, Ordu merkezli 11 ilde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
15 AY SÜREN SORUŞTURMA
Tam 15 ay boyunca titizlikle sürdürülen soruşturma kapsamında örgütün deşifresine yönelik 21 ara operasyon yapıldı. Bu süreçte 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 30 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 14 tabanca, 116 fişek, 1 kaleşnikof tüfek ve 2 el bombası ele geçirildi.
MASAK RAPORU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporu doğrultusunda;
- 51 şüphelinin banka hesabına,
- 8 taşınmaza,
- 14 motorlu taşıta el konuldu.
Ayrıca 1 şirkete kayyum atandı.
04 MAYIS OPERASYONU
04.05.2026 günü Ordu merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda;
- 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 12 tüfek, 19 tüfek kartuşu,
- 16 uyuşturucu hap, 2 laptop, 3 kılıç,
- Çok sayıda örgütsel doküman ve çek-senet,
- Ülkeye girişi yasak egzotik hayvan (piton yılanı) ele geçirildi.
07 MAYIS SEVKİ
07.05.2026 günü Ünye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 46 şüpheliden;
- 31’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı,
- 4’üne ev hapsi tedbiri uygulandı,
- 11’i tutuklandı.
GENEL TABLO
Soruşturma boyunca toplam:
- 42 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı,
- 4 şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulandı,
- 41 şüpheli tutuklandı.
Ordu Valiliği, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek kamuoyuna bilgi verdi.