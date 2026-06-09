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Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Altınordu ilçesi sahil kesimindeki Ayışığı Otoparkı, benzerine az rastlanır doğa olaylarından birine sahne oldu. Şehir merkezinde park halindeki turuncu bir otomobil, bu kez sürücüsünü değil, oğul veren binlerce arıyı ağırladı.



Kısa sürede aracın kaporta bölümünü tamamen kaplayan arı sürüsü, çevredeki vatandaşlar arasında hem şaşkınlık hem de kısa süreli bir tedirginlik yarattı.

"ARILARIN SESİNDEN ANLADIM"

Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydederken, şans eseri o esnada bölgede bulunan Fatsalı arıcı Abdulkadir Yirmibeşoğlu duruma hemen müdahale etti.

Korunmasız bir şekilde arıların yanına yaklaşarak vatandaşların şaşkınlığını ikiye katlayan Yirmibeşoğlu, yaşanan ilginç anları şu sözlerle aktardı:"Arılar birden coştu ve ses çıkardı. Ben arı sesinden anladım, o esnada onları takip ettim.

Önce bir ağaç dalına kondular. Ağaca çıkamayınca bu kez otoparktaki arabaya yöneldiler. Yanımda arıcılık malzemelerim olmadığından onları toplamakta biraz zorlandık.

Üstelik kaportanın sıcak olması arıları daha da huzursuz etti. En sonunda getirilen bir peteğin içine arıları güvenli bir şekilde koymayı başardık.

Uzmanlar Uyardı:

Doğal Bir Süreç Uzmanlar, şehir merkezinde yaşanan bu sıra dışı durumun arıların doğal "oğul verme" yani koloninin bölünerek yeni bir yuva arayışına girme sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

Doğadaki mevsimsel dengesizlikler nedeniyle arıların bazen kent merkezlerine kadar gelerek bu tarz alanlara oğul atabildiği ifade edildi.

Arıların peteğe alınmasının ardından araç sahipleri rahat bir nefes alırken, otoparktaki hayat normale döndü.