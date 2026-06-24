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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ





Ordu’nun Kumru ilçesi, yürekleri ağza getiren acı bir olayla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, S.S. isimli şahsın işlettiği manavda, eşi E.S., ile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine gerçekleşen olayda, S.S., 4 çocuğunun annesi eşini, bıçaklayarak öldürdü.

İş yerinin kapalı olması nedeniyle çevredeki vatandaşlar ve olay yerine intikal eden ekipler, camı kırarak içeriye güçlükle girebildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SERVİS ŞOFÖRÜ DE YARALANDI

Olayın dehşeti bununla sınırlı kalmadı. Eşini katlettikten sonra bir servis şoförünün de bıçaklayarak yaraladığı bildirildi. Durumu ağır olan servis şoförü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatsa’daki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, olayın nasıl gerçekleştiğine dair geniş çaplı bir soruşturma başlattı.