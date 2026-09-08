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Kaynak: İHA

Kumru Balı-Konaklı güzergahında yürütülen altyapı hamleleri kapsamında, Balı Mahallesi sınırındaki 1,3 kilometrelik hat ile Konaklı Mahallesi'ndeki 2 kilometrelik güzergah modern beton yola dönüştürüldü. 35 yıldır bozuk yollar nedeniyle mağduriyet yaşayan bölge halkının ulaşım sıkıntısı, tamamlanan projeyle son buldu.

Konaklı Mahallesi Muhtarı Selami Zağlı, yıllardır toz ve toprak içinde kalan güzergahtan duydukları rahatsızlığın yapılan hizmetle giderildiğini belirterek mahalle sakinlerinin memnuniyetini ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı rahat bir nefes aldı.