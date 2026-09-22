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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



MÜSİAD Ordu, 23-26 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2026’ya üç üyesiyle katılacak. Ordu Şubesi, 290 metrekarelik alanıyla Türkiye genelindeki şubeler arasında en büyük 9. katılımı gerçekleştirecek.

MÜSİAD Ordu Şubesi, Ordu iş dünyasının üretim ve ticaret potansiyelini uluslararası pazarlara taşımak amacıyla MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı’nda yerini alıyor.

MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Güray Aksoy, 23-26 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde Ordu’dan fuara katılacak firmaları açıkladı.

ORDU, 290 METREKAREYLE FUARDA

Aksoy, MÜSİAD Ordu’nun Türkiye genelindeki şubeler arasında 290 metrekarelik alanla en büyük katılım sağlayan 9. şube olduğunu belirterek, “Ordu’muzun potansiyelini küresel pazarlara taşımak için dev fuarda yerimizi alıyoruz” dedi.

Ordu’dan fuara Mor Kalem Eğitim Reklam Ltd. Şti., Lumi Naturel Kozmetik Ltd. Şti. ve Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık A.Ş. katılacak.

ÜÇ ORDU FİRMASI STANT AÇACAK

Mor Kalem Eğitim Reklam Ltd. Şti., 8C Salonu 121 numaralı stantta 30 metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Lumi Naturel Kozmetik Ltd. Şti., 8E Salonu 115 numaralı stantta 15 metrekarelik alanla fuarda yer alacak.

Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık A.Ş. ise 2C Salonu 112 numaralı stantta 245 metrekarelik geniş bir alanla MÜSİAD EXPO’ya katılacak.

AKSOY’DAN FUARA DAVET

MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Güray Aksoy, iş dünyasına da çağrıda bulunarak, “Tüm dostlarımızı ve iş ortaklarımızı stantlarımızda ağırlamaktan onur duyarız” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı, 23-26 Eylül 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.