YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu İnternet Gazetecileri Derneği ile Ordu Üniversitesi arasında medya ve iletişim alanında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen törende protokol, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ile Dernek Başkanı Erkan Güngör tarafından imzalandı.

İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sinema, televizyon ve dijital medya alanlarında edindikleri teorik bilgileri sahada uygulamaya dönüştürmeleri hedefleniyor. Bu doğrultuda öğrenciler, dernek bünyesinde staj yaparak yerel medya pratiklerini yakından tanıma ve mesleki deneyim kazanma fırsatı elde edecek.

Söz konusu iş birliğinin, hem öğrencilerin sektöre daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunması hem de yerel medya ile akademik dünya arasında güçlü bir köprü kurulmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

Ordu İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Erkan Güngör gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Genç iletişimcilerin sahada deneyim kazanması bizim için çok kıymetli. Bu protokol ile hem mesleğe yeni adım atacak arkadaşlarımıza katkı sunacağız, hem de yerel medyanın gelişimine destek olacağız” ifadelerini kullandı.