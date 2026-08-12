Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Alançayırı Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Haruniye Mahalle Muhtarı Yücel Köse’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen geleneksel etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gölköy’ün kültürel zenginliğini ve birlik beraberlik ruhunu yansıtan şenliğe, siyaset ve sivil toplum dünyasından da geniş katılım sağlandı.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, MHP Gölköy İlçe Başkanı Ali Mert ve bölgede faaliyet gösteren çevre derneklerinin başkanları, şenlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek coşkuya ortak oldu.

Şenliğin coşkusu, sevilen Türk Halk Müziği sanatçısı Kenan Börekçi’nin sahne almasıyla zirveye ulaştı.

Güneşli havanın tadını çıkaran yüzlerce katılımcı, yöresel müzikler ve davul zurna eşliğinde kurulan dev horon halkalarıyla şenliği kutladı. Birlik mesajlarının öne çıktığı şenlik, çevre ilçelerden gelen misafirlerin de katılımıyla büyük bir yayla şölenine dönüştü.