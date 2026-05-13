Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Çetilli Mahallesi’nde bulunan Konak Yanı Camii’nde bugün ikindi saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Vatandaşların zamanında müdahalesiyle caminin ana binasına sıçramadan söndürülen yangında, imam odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gölköy ilçesi Çetilli Mahallesi’nde yer alan Konak Yanı Camii’nde bugün saat 16.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İmam odasında başlayan alevler kısa sürede büyürken, camların patlama sesine duyan mahalle sakinleri durumu fark etti.

MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Sesleri duyup sokağa çıkan mahalle sakinleri, çevredeki komşularına haber vererek hemen imece usulü yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak caminin ana ibadet alanına sıçraması engellendi.

Ancak yangının merkez üssü olan imam odası ağır hasar görerek tamamen kullanılamaz duruma geldi.

İlçe Müftüsü İncelemelerde Bulundu

Olayın ardından Gölköy İlçe Müftüsü Adem Genç, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Cami cemaatine ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Müftü Genç, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve gerekli hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.