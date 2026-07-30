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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gürgentepe ve Gölköy ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda seyir halindeki sürücüler, yol kenarında dev bir boz ayı ile karşılaşınca büyük panik yaşadı. Son dönemde bölgede artan yaban hayatı hareketliliği bu kez ana yola taşındı.

O anları kaydeden sürücülerin panik halleri ve sosyal medyadaki yorum patlaması dikkat çekti.Gaza Basıp Kaçtılar!Edinilen bilgilere göre olay, Ordu-Gölköy güzergâhı Gürgentepe mevkisinde meydana geldi.

Gece saatlerinde seyir halinde olan sürücüler, far ışıklarının açısıyla yolun hemen kıyısında duran dev bir ayıyı fark etti. Doğal ortamında yiyecek bulamadığı için yol kenarına kadar indiği tahmin edilen ayı, araçların geçişine aldırış etmeden beklemeye devam etti.

Ayıyı aniden karşılarında gören bazı sürücüler kısa süreli şok yaşarken, korku ve panikle araçlarının gazına basarak hayvanın yanından hızla uzaklaştı. Araç içerisindeki yolcular ise o nefes kesen anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU BAŞLADI

Görüntülerin kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından video internette hızla yayıldı. Binlerce etkileşim alan görüntülere esprili ve endişeli yorumlar gecikmedi. "Doğal yaşam alanlarını işgal ettik, hayvanlar ne yapsın?" diyerek doğayı savunurken, bölge halkı ise "Karadeniz’de artık fındık bahçelerine ve yollara çıkmaya korkar olduk, acil önlem alınmalı" yorumlarında bulundu.

Yetkililerden Peş Peşe Uyarılar Geldi!Bölgede son günlerde artış gösteren ayı hareketliliğinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri ve yerel yetkililer sürücüler ile bölge halkını uyardı. Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi.

Yol kenarında veya yerleşim yerlerinde ayı görüldüğünde hayvana yaklaşılmamalı ve kaçış güzergâhı tıkanmamalıdır.Korna Çalıp Hayvanı Kışkırtmayın: Panik halinde korna basarak veya üzerine sürerek ayıların saldırganlaşmasına yol açılmamalıdır. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile Doğa Koruma ekiplerine bilgi verilmesi hayati önem taşımaktadır.

Bölgedeki kolluk kuvvetleri ve yaban hayatı uzmanları, özellikle hava karardıktan sonra Ordu-Gölköy karayolunu kullanacak olan sürücülerin hız sınırlarına uymasını ve dikkatli seyretmesini tavsiye ediyor.