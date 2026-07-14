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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun zengin mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetlerin yaşatılmasını teşvik etmek ve gastronomi alanındaki marka değerini artırmak amacıyla, 30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde YEDAŞ Ordu Gastronomi Festivali yapılacak.

Tayfun Gürsoy Parkı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek festival kapsamında 31 Temmuz 2026 tarihinde Ordu Yemekleri Yarışması düzenlenecek.

“Lezzetini Konuştur, Kültürünü Yaşat” mottosuyla düzenlenen yarışma kapsamında, Ordu ilinde faaliyet gösteren yiyecek-içecek işletmelerinin, aşçıların ve vatandaşların katılımının teşvik edilmesi, Ordu mutfağına özgü yöresel yemeklerin tanıtılması, coğrafi işaretli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması, Ordu'nun gastronomi alanındaki marka değerinin artırılması, geleneksel mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ordu'ya özgü ana yemek (et, tavuk ve balık yemekleri), Ordu ot yemekleri ve Ordu hamur işleri/tatlı olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek olan yarışmaya katılmak için 18 yaşını doldurmuş olmak yeterli sayılacak.

Bugün başlayan başvurular kapsamında, Yarışmacı Başvuru Formunun 24 Temmuz 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.