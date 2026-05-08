Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Fatsa’da düzenlenen "Doğa, Toprak, Su ve Gelecek İçin Maden Mitingi"ne katılarak, bölgedeki maden faaliyetlerine karşı sert eleştirilerde bulundu. Tepe, "Doğamızı, derelerimizi ve fındığımızı korumak çocuklarımızın geleceğini korumaktır" dedi.

ORDU FATSA’DA MAHŞERİ KALABALIK! CHP KURMAYLARI DOĞA İÇİN TEK YÜREK OLDU!

Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe, CHP Genel Başkanlığı öncülüğünde Fatsa’da düzenlenen dev maden mitinginde bölge halkıyla omuz omuza durdu. Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri ve çevre örgütlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen mitingde, Ordu’nun doğasını tehdit eden vahşi madencilik projelerine karşı birlik mesajı verildi.

ORDU'DA DEV KADRO FATSA MEYDANI’NDA

Mitinge; CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Seyit Torun, Ümit Özlale, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve bölge illerin (Artvin, Trabzon, Rize, Giresun) milletvekilleri katılarak Fatsa’daki doğa mücadelesine destek verdi. Mitingin ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Ulaş Tepe, Genel Başkan Özgür Özel’in selamlarını ileterek vatandaşların taleplerini dinledi.

"ÇOCUKLARIMIZIN YARINLARINI KORUYORUZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararlılık vurgusu yapan Başkan Tepe, "Bu güzel memleketin bir karış toprağını dahi talana teslim etmeye niyetimiz yok. Doğayı korumak sadece bugünü değil, çocuklarımızın yarınlarını korumaktır. Gördük ki; bu kentin insanı yaşam alanlarına sahip çıkmaya kararlı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yurttaşlarımızla birlikte doğayı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.