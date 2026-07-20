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Kaynak: İHA

Festival süresince düzenlenen konserlerde Hande Ünsal, Soner Arıca, Grup Ayna ve Elif Kaya sahne aldı. Yerel sanatçıların da performans sergilediği etkinliklerde, farklı yaş gruplarından vatandaşlar müzik dolu anlar yaşadı.

Organizasyon kapsamında konserlerin yanı sıra sokak basketbolu, plaj futbolu, plaj voleybolu, satranç ve tekvando müsabakaları da yapıldı. Turnuvalarda başarılı olan sporculara kupa ve çeşitli ödüller verildi.

Sekiz gün devam eden festival, ilçe ekonomisi ve sosyal hayata katkı sağladı. Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı etkinlik, konserlerden spor karşılaşmalarına, kültürel faaliyetlerden aile programlarına kadar birçok farklı etkinlikle tamamlandı.