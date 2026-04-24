

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Fatsa-Aybastı karayolu Meşebükü Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



FATSA-AYBASTI YOLUNDA KORKUTAN KAZA

Fatsa- Aybastı karayolunda bugün hareketli ve korku dolu dakikalar yaşandı. Meşebükü Mahallesi mevkii geçişinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Kazada araç içerisinde bulunan bir kişi ağır şekilde yaralanarak çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören duyarlı vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, bölgeye kısa sürede sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu belirlenen yaralı şahıs, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kaza sonrası Fatsa-Aybastı karayolunda ulaşım bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin kaza yapan aracı yoldan kaldırma ve temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Emniyet güçleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.