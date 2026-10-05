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Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu ESOB Başkanı Mehmet Kaya ve beraberindeki oda başkanları, Ankara’da peş peşe temaslarda bulundu. Esnafın talep ve beklentileri başkente taşındı.

Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (OESOB) Başkanı Mehmet Kaya, birlik yöneticileri ve oda başkanlarından oluşan heyetle Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet; TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Aşkın Tören, önceki dönem Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Yavuz Selim Kıran ile CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’le görüştü.

ESNAFIN TALEPLERİ AKGÜL’E İLETİLDİ

OESOB heyetinin Ankara temaslarının önemli duraklarından biri TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül oldu.

Görüşmede Ordu’daki esnaf ve sanatkârları ilgilendiren güncel konular ile talep ve beklentiler ele alındı.

Heyette OESOB Başkanı Mehmet Kaya’nın yanı sıra Başkan Vekili Adem Yavuz, Yönetim Kurulu üyeleri Bekir Şimşek, Namık Evin, Belgüzar Kestane, Halil Altun ve Ümit Kaya, Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Nasuhbeyoğlu, Disiplin Kurulu Üyesi Emrah Korkmaz, Ordu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cengiz Üzüm ile Ünye Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Genç yer aldı.

ÖZER VE TÖREN’LE MESLEKİ YETERLİLİK GÜNDEMİ

Heyet, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Aşkın Tören’i de ziyaret etti.

Görüşmede esnaf ve sanatkârları ilgilendiren konuların yanı sıra mesleki yeterlilik alanındaki güncel gelişmeler değerlendirildi.

YAVUZ SELİM KIRAN’A ZİYARET

Mehmet Kaya ve beraberindeki oda başkanlarının bir diğer durağı önceki dönem Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Yavuz Selim Kıran oldu.

Ankara’da gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ADIGÜZEL’LE DE BİR ARAYA GELDİLER

OESOB heyeti Ankara programı kapsamında CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’i de ziyaret etti.

Böylece heyet, Ankara temasları kapsamında farklı siyasi isimler ve kurum temsilcileriyle bir araya gelerek Ordu esnafının gündemini başkente taşıdı.

OESOB Başkanı Mehmet Kaya, gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından ev sahipliği yapan isimlere teşekkür etti.