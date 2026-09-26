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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Öner Bahçekapılı, Celal Sarısoy ve Ayşen Aslandaş, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. Üç müdür için Ordu’da veda yemeği düzenlendi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan üç emniyet müdürü için terfi ve atama kararı geldi.

Öner Bahçekapılı, Celal Sarısoy ve Ayşen Aslandaş, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı.

Yeni görevlerine gitmeye hazırlanan üç emniyet müdürü onuruna veda yemeği düzenlendi.

Programa Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Emniyet Müdür yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, Bahçekapılı, Sarısoy ve Aslandaş’a teşkilata sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarı dileğinde bulundu.