Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Oğuz Özkal için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitiren ve Giresun’un Piraziz ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Polis Memuru Oğuz Özkal’ın vefatı, emniyet teşkilatını yasa boğdu.



Düzenlenen törende Özkal’ın ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve emniyet personeli hazır bulundu. Törende duygusal anlar yaşanırken, yapılan duaların ardından merhum polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.



Meslektaşlarının büyük üzüntü yaşadığı törende, Oğuz Özkal’ın özgeçmişi okunarak emniyet teşkilatındaki hizmetleri anıldı.



Polis Memuru Oğuz Özkal’ın cenazesinin, memleketi Giresun’un Piraziz ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.