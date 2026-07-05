Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Altınordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda uyuşturucu maddeler, silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ALTINORDU'DA EŞ ZAMANLI NARKOTİK OPERASYONU
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Temmuz 2026 tarihinde Altınordu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
UYUŞTURUCU, SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda yapılan aramalarda;
342,5 gram bonzai hammaddesi,
34,12 gram bonzai,
2,97 gram metamfetamin,
1,50 gram esrar,
45 adet sentetik ecza,
1 adet ruhsatsız tabanca,
2 adet yivsiz av tüfeği,
74 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi.
15 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 15 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, "Uyuşturucuya geçit verilmeyecek, zehir tacirlerine göz açtırılmayacaktır." denildi.