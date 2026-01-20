Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu'nun Korgan ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yem yüklü TIR, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü saniyelerle hayata tutundu.



KORGAN’DA YEM YÜKLÜ TIR 150 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI



Ordu’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geliyor. Çoğu maddi hasarlı sonuçlanan kazalarda yaralanma vakaları da yaşanıyor. Bu kazalardan biri de Ordu’nun Korgan ilçesinde meydana geldi.

Olay, Korgan ilçesine bağlı Abaz Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun buzlanmanın olduğu yolda seyir halindeki yem yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaymaya başlayan dev araç, yol kenarındaki fındık bahçesine doğru sürüklenmeye başladı.

ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU

TIR’ın uçuruma doğru gittiğini fark eden sürücü, büyük bir soğukkanlılık ve refleksle hareket halindeki araçtan aşağı atladı. Sürücünün araçtan atlamasından sadece saniyeler sonra, tonlarca ağırlığındaki TIR yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanarak fındık bahçesine çakıldı.

Kazanın şiddeti, TIR’ın paramparça olmasıyla gözler önüne serilirken; dehşet anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın buzda kontrolünü kaybedişi ve metrelerce yükseklikten aşağı yuvarlanışı izleyenlerin kanını dondurdu.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Özellikle yüksek kesimlerdeki buzlanmaya karşı yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.