Kaynak: İHA

Ordu genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, kentin birçok bölgesinde toprak kaymalarına yol açtı. Yaşanan olumsuzlukların ulaşımda uzun süreli aksamalara neden olmaması için sahaya inen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'nde yoğun bir mesai harcadı. Heyelan sebebiyle tamamen trafiğe kapanan ana yolun yerine hızlıca yeni bir hat belirlendi. İslamdağ Mahallesi ile Yeni Korgan yolu arasındaki ulaşım akışını yeniden sağlayan bu alternatif güzergâh, vatandaşların güvenle seyahat edebilmesi amacıyla ekiplerce betonla kaplanarak dayanıklı bir yapıya kavuşturuldu.

Bölgede gerçekleştirilen altyapı çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan İslamdağ Mahallesi Muhtarı Mehmet Dik, aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasının ana ulaşım hattını tamamen kullanılamaz duruma getirdiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin koordineli bir şekilde hareket ederek çok kısa sürede yeni bir yol açtığını vurgulayan Muhtar Dik, şu sözleri kaydetti:

"Aşırı yağışlar sonrası yaşanan heyelanda ana güzergâhımız kapandı. Büyükşehir Belediyemiz kısa sürede alternatif bir yol oluşturdu. Şimdi de bu yolumuz betonla güçlendirilerek daha kullanışlı hale getiriliyor. Desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen ekiplere teşekkür ediyoruz."