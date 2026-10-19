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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Barosu’nun 31. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık yarışı büyük çekişmeye sahne oldu. Av. Birsen Uçar, rakibi Av. Arzu Atabay Akçevre’yi 29 oy farkla geride bırakarak yeniden başkan seçildi.

Ordu Barosu’nun 31. Olağan Genel Kurulu, bugün gerçekleştirilen seçimlerle tamamlandı. Mevcut Baro Başkanı Av. Birsen Uçar ile Av. Arzu Atabay Akçevre’nin yarıştığı seçimlerde sandıktan yeniden Birsen Uçar çıktı.

781 OYUN 405’İNİ ALDI

Büyük çekişmeye sahne olan başkanlık seçiminde Birsen Uçar 405 oy alırken, rakibi Arzu Atabay Akçevre 376 oyda kaldı. İki aday arasındaki 29 oy farkı, seçimin ne kadar çekişmeli geçtiğini ortaya koydu.

Bu sonuçla Birsen Uçar, Ordu Barosu Başkanlığına yeniden seçilerek görevine devam etme hakkı kazandı.

BARONUN YENİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ

Genel kurulda yalnızca başkanlık için değil, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegelikleri için de sandığa gidildi.

Seçimlerin ardından Ordu Barosu’nun yeni dönem kurullarında görev alacak isimler şöyle belirlendi:

YÖNETİM KURULU

Cem Mağden, Cihan Kamber, Adnan Tellice, Durmuş Emre Tepe, Derya Kalyoncu, Fatma Duygu Poyraz, Furkan Usta, Sevgi Tahmazoğlu, Hüseyin Sercan Poyraz ve Turgay Kalyoncu.

DİSİPLİN KURULU

Ezgi Yücesoy, Esra Turan Aydın, Bahar Fatma Ağca Gökmen, Ahmet Karamustafa ve Semih Yıldız.

DENETLEME KURULU

Emrecan Temel, Oğuzhan Ergül ve Tuğçe Türksen Çerçi.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ

Elvan Türkmen Kamber, Türker Akyol ve Eda Doruk Çivici.