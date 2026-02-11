Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

EMITT Fuarı vesilesiyle Türk Hava Yolları ve Travelshop iş birliğiyle, ülkemize Avustralya, Endonezya ve Filipinler'den gelen 11 turizm acentası temsilcisinin katılımıyla 12-13 Şubat 2026 tarihleri arasında Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerimizde tanıtım gezisi (Fam Trip) düzenlenecek.

Gezi programı dahilinde Ordu Valiliği himayesinde, Fatsa Belediyesinin ev sahipliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Ordu'nun turizm potansiyelini uluslararası arenaya taşımak ve yeni iş birliklerine kapı açmak amacıyla sektörde önde gelen yerel oteller ve seyahat acentalarının yetkilileri ile yabancı acenta temsilcileri arasında 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Fatsa Belediyesi Sosyal Tesislerinde yüz yüze toplantılar gerçekleştirilecek.