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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu ASKF, TFF’nin filiz lisans ve vize ücretlerine yaptığı artışa tepki göstererek kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

“ARTIŞ AMATÖR SPOR CAMİASINDA ENDİŞE OLUŞTURDU”

Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2026-2027 futbol sezonu için açıklanan filiz lisans ve vize bedellerindeki artışın, Ordu’da faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri başta olmak üzere Türkiye’deki tüm amatör spor camiasında haklı bir endişe oluşturduğu belirtildi.

“AMATÖR KULÜPLER KAZANÇ AMACIYLA FAALİYET GÖSTERMİYOR”

Açıklamada amatör spor kulüplerinin maddi kazanç amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlar olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Amatör spor kulüpleri, maddi kazanç amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlar değildir. Bu kulüpler; çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla tanıştığı, sağlıklı bireyler olarak yetiştiği, milli ve manevi değerlerle buluştuğu en önemli sosyal yapılardan biridir. Bugün birçok profesyonel sporcunun ilk formayı giydiği yer, amatör kulüplerimizdir.”

“KULÜPLERİN BÜTÇESİNE İLAVE YÜK OLACAK”

Kulüplerin halihazırda birçok gider kalemiyle mücadele ettiğine dikkat çekilen açıklamada, lisans ve vize ücretlerindeki yüksek artışın özellikle altyapıya yatırım yapan kulüpleri zorlayacağı ifade edildi:

“Kulüplerimiz; artan ulaşım, tesis, malzeme, antrenör ve organizasyon giderleriyle mücadele ederken, lisans ve vize ücretlerinde yapılan bu yüksek artış da bütçeler üzerinde ilave bir yük oluşturacaktır. Özellikle çok sayıda altyapı sporcusuna sahip kulüplerimiz açısından bu maliyetler sürdürülebilirliği zorlaştıracaktır.”

“YENİ MALİ YÜKLER DEĞİL, DESTEK GEREKİYOR”

Amatör sporun güçlenmesinin ülke sporunun geleceği açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Ordu ASKF Başkanı Metin Kır, kulüplere yeni mali yükler getirilmesi yerine destekleyici uygulamalar hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti:

“Amatör sporun güçlenmesi, yalnızca kulüplerimizin değil, ülke sporunun geleceği açısından da büyük önem taşımaktadır. Spora erişimin kolaylaştırılması gereken bir dönemde, kulüplerimizin önüne yeni mali yükler çıkarılması yerine onları teşvik edecek ve destekleyecek uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

TFF’YE “KARARI YENİDEN DEĞERLENDİRİN” ÇAĞRISI

Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır, Türkiye Futbol Federasyonu’na filiz lisans ve vize ücretleriyle ilgili kararın yeniden ele alınması çağrısında bulunarak şu açıklamayı yaptı:

“Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak beklentimiz; filiz lisans ve vize ücretleriyle ilgili alınan kararın yeniden değerlendirilmesi, amatör kulüplerimizin mevcut ekonomik koşullarının dikkate alınması ve sporun tabana yayılmasını destekleyecek daha sürdürülebilir bir düzenlemenin yapılmasıdır.”

“AMATÖR SPOR TÜRK SPORUNUN TEMEL TAŞIDIR”

Başkan Kır açıklamasını amatör kulüplerin yaşatılması ve çocukların spora erişiminin korunması çağrısıyla tamamladı:

“Amatör spor, Türk sporunun temel taşıdır. Temelin güçlü olması, geleceğin de güçlü olması demektir. Çocuklarımızın spor yapmaya devam edebilmesi ve kulüplerimizin varlığını sürdürebilmesi için amatör spora destek verilmesi ortak sorumluluğumuzdur.”