Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen çalışmaların planlanandan 8-10 gün önde ilerlediğini açıkladı. Sürecin hızlı ve koordineli şekilde devam ettiğini belirten Karlıbel, projenin 2027 yılının Mart ayında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

ALTYAPI VE ISLAH ÇALIŞMALARI EŞ ZAMANLI SÜRÜYOR

Bölgede sadece üstyapı değil, altyapı ve dere ıslah çalışmalarının da aynı anda yürütüldüğünü aktaran Karlıbel, bu sayede sürecin daha verimli ilerlediğini vurguladı.

DOĞAL GAZ VURGUSU: “BÖLGEYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Projede en büyük beklentinin doğal gaz hattı olduğunu dile getiren Karlıbel, hattın bölgeye ulaşması halinde Organize Sanayi Bölgesi’nin rekabet gücünün artacağını söyledi. Bu gelişmenin aynı zamanda Ulubey için de önemli bir kazanım olacağını belirtti.

PARSELLERİN ÖNEMLİ KISMI YATIRIMCI BULDU

Yaklaşık 60 parselin bulunduğu alanda 24’ünün satıldığını açıklayan Karlıbel, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle bazı yatırım kararlarının ertelendiğini ifade etti. Buna rağmen sürecin kontrollü şekilde ilerlediğini kaydetti.

ÖNCELİK ÜRETİM YAPACAK YATIRIMCIDA

OSB’de spekülatif amaçlı alımlara izin vermediklerini vurgulayan Karlıbel, önceliğin üretim ve istihdam sağlayacak yatırımcılara verildiğini söyledi. Ordu’nun gelişiminde sanayi ile turizmin dengeli ilerlemesi gerektiğini belirten Karlıbel, kentin yaşam kalitesinin korunmasının önemine dikkat çekti.