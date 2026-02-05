Macaristan Başbakanı Viktor Orban, katıldığı bir etkinlikte Avrupa Birliği’ne yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hükümetin resmi internet sitesinde yayımlanan konuşmasında Orban, Batı’nın uzun yıllar boyunca kendisini ahlaki olarak üstün gösterdiğini ancak bu iddianın artık geçerliliğini yitirdiğini savundu.

Orban, Brüksel’den gelen mali kaynakların Macaristan hükümetine karşı faaliyet gösteren aktörlere yönlendirildiğini ileri sürdü. Avrupa’nın gerileme sürecine girdiğini iddia eden Orban, AB’nin sansür, savaşa sürüklenme baskısı, Ukrayna’ya mali destek ve ulusal politikalara müdahale ile anıldığını söyledi.

Batı’nın artık örnek alınabilecek bir model sunmadığını dile getiren Orban, Macaristan’ın kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini vurguladı.