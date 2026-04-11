serbestiyet yazarı Yunus Emre Erdölen’in aktardığına göre Vance, mitingde yaptığı konuşmada Avrupa’yı, liberalleri ve uluslararası kurumları sert ifadelerle hedef aldı. Amerikan bayraklarının taşındığı mitingde Vance’in, Macar seçmenleri Avrupa’ya karşı sandığa çağırdığı belirtildi.

ABD’li üst düzey bir yetkilinin, seçimlere kısa süre kala başka bir ülkede doğrudan miting düzenlemesi ise “alışılmadık bir durum” olarak değerlendirildi.

ORBÁN İLK KEZ GÜÇLÜ BİR RAKİPLE KARŞI KARŞIYA

Macaristan’da seçimlerin bu kez önceki dönemlerden farklı bir tabloya sahne olduğu ifade ediliyor. Orbán’ın karşısında, eski iktidar çevrelerinden gelen ve son dönemde muhalefetin yükselen ismi haline gelen Péter Magyar bulunuyor.

Daha önce hükümetle yakın ilişkileri olan Magyar’ın, son yıllarda muhalefete katılarak yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdığı ve geniş bir seçmen desteği yakaladığı belirtiliyor.

SEÇİM SÜRECİNDE GERİLİM YÜKSELDİ

Seçim sürecinde karşılıklı suçlamalar ve skandallar da gündeme geldi. Magyar hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, kendisi bu süreçte hükümeti hedef alarak “herkesin özel hayatının ifşa edilebileceği” uyarısında bulundu. Gözlemcilere göre bu gelişmeler, seçim atmosferindeki gerilimi daha da artırdı.

TRUMP ETKİSİ VE KÜRESEL SİYASET TARTIŞMASI

Haberde, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Orbán arasındaki yakın ilişkiye de dikkat çekiliyor. Vance’in Macaristan ziyareti, Trump çizgisindeki siyasetin küresel ölçekte etkisini artırmaya çalıştığı yorumlarına neden oldu.

Erdölen’e göre bu durum, yalnızca Macaristan’la sınırlı değil; benzer müdahalelerin farklı ülkelerde de görüldüğü ve “yeni bir küresel siyasi ağ” oluşturulduğu ifade ediliyor.

SEÇİM SONUCU KRİTİK OLACAK

Analizlere göre Orbán’ın seçimleri kaybetmesi durumunda bunun yalnızca Macaristan iç siyasetiyle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda Trump çizgisi açısından da sembolik bir yenilgi anlamına gelebileceği değerlendirildi.

Öte yandan seçimlerin sonucu ne olursa olsun, “Trumpizm” olarak adlandırılan siyasi yaklaşımın küresel ölçekte etkisini sürdürmeye devam ettiği vurgulanıyor.