EuroLeague Koçlar Birliği'nin (EHCB) Panathinaikos'un evi OAKA'da düzenlediği antrenörlük seminerinde konuşan Zeljko Obradovic, yaz transfer dönemine ilişkin gündemi değerlendirdi.

Aralarında Sarunas Jasikevicius'un da bulunduğu EuroLeague'in önemli başantrenörleriyle birlikte genç antrenör adaylarıyla bir araya gelen Obradovic, Panathinaikos'tan ayrılacağı öne sürülen Cedi Osman ve Juancho Hernangomez hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

'BU DEDİKODULARLA MÜCADELE EDEMEZSİNİZ'

Nova Sports'a konuşan deneyimli başantrenör, transfer söylentilerinin yaz döneminin kaçınılmaz bir parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yapacak bir şey yok. Bu dedikodularla nasıl mücadele edebilirsiniz ki? Yaz dönemindeyiz, birilerinin bir şeyler yazması, birilerinin de bir şeyler okuması gerekiyor. Böyle şeyler normal. Her yerde dedikodular var, bununla mücadele edemezsiniz."