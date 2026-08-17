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Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de elektronik haberleşme sektörüne ilişkin güncel verileri paylaştı. Mobil abone sayısının yılın ilk çeyreği sonunda 86 milyona yükseldiğini belirten Uraloğlu, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının yüzde 100,3’e çıktığını açıkladı.

Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 416’ya, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının ise 782’ye ulaştığını kaydeden Uraloğlu, sektörün net satış gelirlerinin 179,7 milyar liraya çıktığını bildirdi. Toplam yatırımların da 263 milyar liraya yaklaştığını ifade etti.

5G ABONE SAYISI 44,5 MİLYONA ULAŞTI

Türkiye genelinde 1 Nisan itibarıyla mobil şebekelerde kullanılmaya başlanan 5G’ye ilginin hızla arttığını belirten Uraloğlu, ilk gün 21 milyon olan abone sayısının yaklaşık dört ayda 44,5 milyona çıktığını söyledi.

Böylece Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının 5G teknolojisiyle buluştuğuna işaret eden Uraloğlu, yeni teknolojinin ulaşımdan sanayiye, sağlıktan tarıma kadar birçok alanda dijital dönüşümü hızlandıracağını ifade etti.

NUMARA TAŞIMA 218 MİLYONU GEÇTİ

Operatörler arasındaki rekabetin abonelere olumlu yansıdığını söyleyen Uraloğlu, numara taşıma verilerine dikkat çekti.

Yılın ilk çeyreğinde 3,5 milyon numaranın taşındığını açıklayan Uraloğlu, bugüne kadar taşınan toplam numara sayısının 218 milyon 239 bin 274’e ulaştığını bildirdi. Bu rakamın 215 milyon 400 bin 185’ini mobil, 2 milyon 839 bin 89’unu ise sabit numaralar oluşturdu.

AVRUPA’DA EN ÇOK TÜRKİYE KONUŞUYOR

Türkiye, mobil telefonla görüşme sürelerinde de Avrupa’daki liderliğini sürdürdü. Yılın ilk çeyreğinde abonelerin aylık ortalama mobil konuşma süresi 439 dakika olarak hesaplandı.

Bu rakamla Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında mobil telefonla en uzun süre görüşme yapılan ülke konumunu korudu.

Fiber altyapı yatırımlarının da devam ettiğini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin toplam fiber altyapı uzunluğunun yılın ilk yarısında 365 bin kilometreye ulaştığını açıkladı.