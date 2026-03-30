Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 4 belediye personelinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Konu daha önce Belediyemiz Teftiş Müdürlüğü Müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusu ile ilgili olup Belediyemize herhangi bir şekilde 'operasyon' yapıldığı şeklinde algılanacak, siyasi bir durum söz konusu değildir" dedi.

'DAHA ÖNCE BELEDİYEDE ÇALIŞIYORDU'

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde ve sermayesinin tamamı Belediyeye ait Etimkent A.Ş.'nde görevli bazı çalışanlarla ilgili gözaltı ve arama kararı alındığının kamuoyuna açıklandığını belirten Beşikçioğlu, "Adı geçen memurlardan birisi daha önce Belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırıldı"

'BELEDİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU'

"Konu daha önce Belediyemiz Teftiş Müdürlüğü Müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusu ile ilgili olup, Belediyemize herhangi bir şekilde 'operasyon' yapıldığı şeklinde algılanacak siyasi bir durum söz konusu değildir.

Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlardan birisi daha önce Belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, söz konusu personel S.K. 11 Eylül 2025 tarihinde Belediyemiz ve Şirketimiz tarafından müşteki sıfatıyla Savcılığımıza şikayet edilmiştir.

Sürmekte olan adli işlemler Belediyemiz tarafından da yakından takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar Belediyemiz tarafından kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır."