Türkiye Uyuşturucu Raporu 2025, bu meselelerin sadece birer magazin başlığı olmadığını, erken yaşlara inen bir bağımlılık eşiği ve sağlık sistemine binen ağır bir yük olduğunu kanıtlıyor. Raporun en büyük çelişkisi ise çocuklarla ilgili bölümde saklı: "Çocuklar riskte" deniyor ama hangi yaşta, hangi maddenin yükseldiği verilerle açıklanmıyor.

BAŞLAMA YAŞI 20’LERE İNDİ: BAĞIMLILIK DÖNGÜSÜ SERTLEŞİYOR

Raporun sunduğu tedavi verileri, uyuşturucuyla tanışma yaşının ne kadar kritik bir seviyeye gerilediğini de gözler önüne seriyor. Maddeye ilk başlama yaş ortalaması 2020’de 20,4'e kadar düşmüş durumda. 2024’te ortalama 22 olarak kaydedilse de bu eşiğin 20’li yaşlarda seyretmesi, bağımlılığın hayatın en kırılgan döneminde kök saldığını kanıtlıyor. Erken başlama, bağımlılık döngüsünün daha uzun, daha sert ve daha yıkıcı işlemesi anlamına gelen bir alarm zilidir.

SAĞLIK SİSTEMİNİN AĞIR YÜKÜ: METAMFETAMİN VE CAN KAYIPLARI

Ali Yerlikaya başta olmak üzere, ünlülere, kulüp başkanlarına ve gazetecilere de sıçrayan operasyonların gürültüsü bir yana, sağlık istatistikleri Türkiye'nin uyuşturucu krizinin metamfetamin ekseninde yoğunlaştığını ortaya koyuyor. 2024 yılında yatarak tedavi görenlerde metamfetamin oranı yüzde 29,1 ile zirvede yer alıyor. Ölüm verileri ise durumun vehametini artırıyor: 427 madde bağlantılı ölümün birçoğunda metamfetamin ve bonzai öne çıkıyor. Daha sarsıcı olanı ise 15–18 yaş aralığında kaydedilen 6 çocuk ölümü, meselenin artık bir yetişkin problemi olmaktan çıktığını kanıtlıyor.

UNODC VERİLERİ: TÜRKİYE BİR GEÇİŞ ÜLKESİ

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) 2025 verileri, Türkiye'yi uyuşturucu akışlarının tam merkezinde konumlandırıyor. Rapora göre Türkiye; Orta Doğu, Güneybatı Asya ve Avrupa arasındaki trafikte en çok yakalama bildirimi yapılan stratejik noktalardan biri. Küresel kokain üretiminin rekor kırmasıyla birlikte, Türkiye'de de kokain kullanım bozukluğuna bağlı tedavi başvurularında gözle görülür bir artış yaşanıyor.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR: ADLİ SİSTEMİN ACI TABLOSU

Raporun çocuklara dair veri boşluğu, adli sistemin ağır rakamlarıyla doluyor. 2024’te uyuşturucu kullanımı kapsamında denetimli serbestlik müdürlüklerine 145.989 karar ulaştı. Bunlar arasında tedavi ve rehabilitasyon ihtiyacı olan 5.844 çocuk bulunuyor. Bu sayı, uyuşturucunun çocuklar için sadece bir sağlık sorunu değil, suça sürüklenme ve adli kontrol ekseninde büyüyen bir toplumsal kriz olduğunu gösteriyor.

