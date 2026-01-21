Merkez Mahallesi'nde dün saat 22.38 sıralarında meydana geldi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan bahçeye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gedik'i ambulansla hastaneye götürdü.

Gedik burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gedik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemelerin ardından cenaze ailesine teslim edildi.