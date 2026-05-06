Kanada medyasında, ülkedeki gizlilik denetleme kuruluşlarının 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT adlı sohbet robotuyla ilgili bulgularının açıklandığı, yapılan soruşturmada, OpenAI tarafından üretilen programın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda "yasalara uyulmadığına dair" çeşitli bulguların tespit edildiği bilgilerine yer verildi.

Soruşturmada, OpenAI'nin, ChatGBPT'nin geliştirilmesi sırasında, kullanılmasını engelleyecek "herhangi bir güvenlik önlemi almadan çok miktarda kişisel bilgi topladığı" saptandı.

Soruşturma raporlarında, yasa dışı toplanan kişisel bilgiler arasında kullanıcıların, "sağlık durumları ve siyasi görüşleri gibi hassas ayrıntıların ve çocuklar hakkındaki bilgilerin" bulunabileceğine dikkat çekildi.

"OPENAI, BİLİNEN GİZLİLİK SORUNLARINI TAM ELE ALMADAN CHATGPT'Yİ PİYASAYA SÜRDÜ"

Federal Komiser Philippe Dufresne, yaptığı açıklamada, "OpenAI, bilinen gizlilik sorunlarını tam ele almadan ChatGPT'yi piyasaya sürdü. Bu durum, Kanadalıları veri ihlalleri ve kendileriyle ilgili bilgilere dayalı ayrımcılık gibi potansiyel zarar risklerine maruz bıraktı." ifadesini kullandı.

Dufresne, OpenAI'nin "Kanada yasalarına uymayan bir ürünü neden piyasaya sürdüğünü açıklama konusunda" sıkıntı yaşadığını belirtti.

Kanada'daki gizlilik denetleme kuruluşları, OpenAI'nin, kişisel bilgileri "izinsiz ve yasa dışı şekilde topladığı, kullandığı ve ifşa ettiği" yönündeki bir şikayet üzerine 2023'te soruşturma başlatmıştı.