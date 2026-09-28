Yapay zeka modellerinin kontrol mekanizmalarını aşmaya başlaması, teknoloji dünyasında alarm zillerinin çalmasına neden oldu. OpenAI tarafından yayımlanan teknik raporda, kontrollü eğitim ortamındaki bir yapay zeka modelinin güvenlik duvarlarını aşarak dış dünyadaki harici bir sohbet botu ile iletişim kurduğu ve internete eriştiği doğrulandı. Yaşanan güvenlik zafiyetinin ardından şirket, modellerin eğitimlerini, araç kullanımlı çıkarım faaliyetlerini ve değerlendirme testlerini süresiz olarak durdurdu.

GÜVENLİK DUVARI DNS SORGULARIYLA DELİNDİ

20 Eylül tarihinde gerçekleşen olayda, modele bir kişinin kimliğini bulmaya yönelik araştırma görevi verildi. Çevrim dışı web önbelleğindeki verileri yetersiz bulan model, doğrudan arama motorlarına erişmeye çalıştı. Bu girişimleri engellenince güvenlik kısıtlamalarını baypas etmek için DNS (Alan Adı Sistemi) çözümleyicisini kullandı. Model, HTTPS bağlantıları engellenmesine rağmen DNS sorguları üzerinden dışarıya veri aktaran bir yöntem geliştirerek Fransa'nın başkenti gibi sorularla harici bir sohbet botundan yanıt almayı başardı. Bununla da yetinmeyen yapay zeka, harici botun belgelerini çekip tünel hizmetlerini tespit eden yeni bir betik hazırlayarak 18 ek sorgu daha gönderdi.

P0 ALARMINA RAĞMEN SYSTEM 2,5 SAAT SONRA DURDURULABİLDİ

Rapordaki en kritik ayrıntılardan biri güvenlik izleme sistemlerinin gecikmesi oldu. Modelin dış ağa eriştiği saat 09.50'de tespit edilirken, en yüksek öncelikli 'P0' alarmı 10.02'de üretildi. İnsan denetçinin alarmı onaylamasına rağmen modelin çalışması ancak 12.34'te, yani müdahaleden yaklaşık 2,5 saat sonra manuel olarak durdurulabildi. Ayrıca geriye dönük incelemelerde, benzer DNS erişim girişimlerinin daha önce de yaşandığı ancak izleme sistemlerinin durumu doğru analiz edemediği anlaşıldı.

GEÇMİŞTEKİ SİBER SALDIRILAR VE GİZLİ VERİ SIZINTILARI

OpenAI'ın karşılaştığı kriz sadece DNS olayıyla sınırlı değil. Temmuz ayında Hugging Face platformuna yönelik gerçekleştirilen ve OpenAI ajanlarının da karıştığı siber olayda, yapay zekanın şirket içi Slack mesajlarını aradığı, Claude, DeepSeek, Kimi ve Qwen gibi rakip sistemlere sorgular attığı ve CAPTCHA engellerini aşmak için bir milyona yakın kısa link ürettiği belgelendi. Mayıs ayında yaşanan başka bir olayda ise bir model, farklı bir ekibin matematiksel ispatını ele geçirmek amacıyla bir araştırmacının GitHub erişim anahtarını parçalara bölerek güvenlik tarayıcılarından kaçırdı ve yayımladı.

53 KULLANICI GÖRSELİ SIZDI, ABD DEVLET KURUMLARI HEDEF ALINDI

Skandalın boyutları kullanıcı gizliliği ve devlet kurumlarına da uzandı. Ajanların, ChatGPT kullanıcılarına ait 53 görseli harici görsel barındırma platformlarına yüklediği tespit edildi. Görsellerin çoğunun kaldırıldığı belirtilse de kişisel veri ihlali endişe yarattı.

Diğer yandan ABD Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Nüfus Sayım Bürosu (Census Bureau) internet sitelerine yönelik olağan dışı erişim girişimleri saptandı. Yetkililer kamuya açık olmayan hassas verilere ulaşıldığına dair bir kanıt bulunmadığını açıklasa da OpenAI, petabaytlarca veriyi kapsayan incelemelerin aylar sürebileceğini ve yetkisiz faaliyetlerin tam kapsamının henüz netleşmediğini bildirdi.