Kaynak: Haber Merkezi

Yapay zekâ teknolojileriyle robot geliştiren şirketlere destek sunan OpenAI, artık kendi makinelerini üretmeye hazırlanıyor. Şirketin üst yöneticisi Sam Altman, insansı robot tasarlayacaklarını doğrularken ilk önemli tanıtım için 2027 yılını hedef gösterdi. Böylece bugüne kadar ağırlıklı olarak yazılım ve yapay zekâ modelleriyle öne çıkan şirket, robot donanımı geliştiren firmalarla da rekabet etmeye hazırlanıyor.

Şirketin bu alandaki planları, Altman’ın katıldığı bir podcast programında ve Fortune dergisine verdiği röportajda ortaya çıktı. Sources podcast’inde robotik çalışmalarının insan biçimindeki makineleri içerip içermediği sorulan Altman, bu tasarımı hayata geçireceklerini ve farklı biçimlerdeki robotlar üzerinde de çalışacaklarını söyledi. Fortune’a konuşan OpenAI CEO’su, 2027 yılında etkileyici bir tanıtım gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

İNSAN BİÇİMİNDEKİ ROBOTLAR NEDEN GÜNDEMDE?

Altman, insansı tasarımın tercih edilmesini duygusal gerekçelerle açıklamıyor. Ona göre insanların kullandığı çevre, büyük ölçüde insan bedeninin özelliklerine uygun şekilde oluşturuldu. Merdivenler, kapı kolları, bilgisayar klavyeleri ve depolardaki raflar bu durumun örnekleri arasında yer alıyor. Bu nedenle insan vücuduna benzer bir yapının kullanılması pratik avantajlar sağlayabilir.

Altman, geliştirme sürecinin en önemli bölümünün robotun dış yapısını oluşturmak değil, hareketlerini yönetecek sistemi geliştirmek olduğunu düşünüyor. Bu yaklaşımda temel sorun, makinenin fiziksel çevresini algılamasını ve uygun hareketleri gerçekleştirmesini sağlayacak yapay zekâyı oluşturmak.

ROBOTUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

OpenAI’ın belirlediği 2027 takvimi, robotların ticari ölçekte üretilmeye başlanacağı anlamına gelmiyor. Şirketin hedefi, geliştirdiği teknolojiyi bir gösterim aracılığıyla ortaya koymak. Makinenin kaç kilogram ağırlığında olacağı, bataryasının ne kadar dayanacağı, hareket kabiliyetinin sınırları ve üretimin hangi ortaklarla yürütüleceği konusunda ise henüz bilgi bulunmuyor.

Yazılım geliştirme ve yüksek işlem gücü gerektiren sistemler konusunda önemli yeteneklere sahip olan OpenAI, fiziksel ürün imalatında aynı ölçüde deneyimli değil. Bu durum, şirketin yeni girişiminde aşması gereken başlıca güçlüklerden biri olarak değerlendiriliyor.

DALL-E ve Sora projelerinin yönetiminde görev alan Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aditya Ramesh’in başında olduğu ekip, robotik çalışmalarını bir üretim meselesi olarak ele alıyor. Bununla birlikte sanal ortamda yapılan testlerle gerçek dünyadaki uygulamalar arasında önemli farklar bulunuyor. Bir simülasyonda ortaya çıkan hata yalnızca görsel bir kusur yaratabilirken gerçek bir robotta aynı sorun, bir nesnenin düşmesine veya kırılmasına neden olabiliyor.

OpenAI’ın yapay zekâ alanındaki birikimini fiziksel makinelerde ne kadar başarılı biçimde kullanabileceği, şirketin 2027 için planladığı tanıtımda daha somut biçimde görülebilecek.