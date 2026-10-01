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Yapay zeka devinin gelecek planlarına ilişkin DevDay etkinliği sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan OpenAI CEO’su Sam Altman, halka arz (IPO) süreci için henüz kesin bir takvimlerinin bulunmadığını belirtti. Şirket modellerinin yetenekleri ivmeyle artarken, güvenlik ve hizalama (alignment) çalışmalarını bu ticari ilerlemenin önünde tutmayı hedeflediklerini belirten Altman, yapay zekanın güvenliğinden emin olunana kadar borsa adımının atılmayacağını vurguladı.

WALL STREET BASKISI VE GÜVENLİK ÖNCELİĞİ GERİLİMİ

Halka açık bir şirket olmanın mevcut hassas dönemde OpenAI üzerinde olumsuz bir baskı yaratabileceğinden endişe ettiğini belirten Altman, Wall Street yatırımcılarının kısa vadeli finansal beklentileri ile güvenlik odaklı yavaşlamalar arasında çatışma çıkabileceğine dikkat çekti. Üst düzey modellerdeki (frontier models) geliştirme süreçlerini durdurmayacaklarını aktaran CEO, güvenlik altyapısının model yeteneklerinden daha hızlı mesafe katetmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şirketin 2026 yılı içerisinde halka açılmayacağını daha önce de ifade eden Altman, sürecin gereğinden fazla ertelenmesinin de küresel ölçekte olumsuz sonuçlar doğurabileceğini sözlerine ekledi.

SEKTÖRDE HALKA ARZ RÜZGARI ESİYOR

Yapay zeka sektöründe rekabet kızışırken rakipler borsa adımlarını atmayı sürdürüyor. OpenAI’ın en büyük rakiplerinden Anthropic, haziran ayında halka arz başvurusunda bulunmuştu ve kasım ayında ABD'deki ara seçimlerin ardından borsaya girmeye hazırlanıyor. Elon Musk'ın xAI şirketini bünyesinde barındıran SpaceX ise geçtiğimiz haziran ayında halka açılarak tarihin en büyük halka arzlarından birine imza atmıştı.