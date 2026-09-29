ABD merkezli yapay zekâ şirketi OpenAI, GPT-6.1 Astra modelinin piyasaya çıkışını erteleme kararı aldı.
OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi
OpenAI, yeni yapay zekâ modeli GPT-6.1 Astra’nın çıkışını araştırmacıların güvenlik endişeleri nedeniyle erteledi. Şirket, modelin görev tamamlama kapasitesindeki artışın yetki sınırlarıyla dengelenmesi gerektiğini bildirdi.Kaynak: AA
Şirket, kararın araştırmacıların yaptığı güvenlik değerlendirmelerinin ardından alındığını açıkladı.
OpenAI tarafından konuya dair açıklama yapıldı.
Modelin görevleri tamamlama konusunda önceki sürümlere göre daha ısrarcı hale geldiği belirtildi.
Ancak bu özelliğin bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getirdiği ifade edildi.
Şirket, Astra’nın yetkisiz davranışlara karşı güvenli şekilde çalışmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, OpenAI’ın güvenlik ve uyumluluk konusunda yüksek standartlar uyguladığı kaydedildi.
GPT-6.1 Astra’nın ise bu standartları henüz karşılamadığı belirtildi.
Yeni modelin daha bağımsız çalışabilen bir yapıya sahip olması planlanıyordu.
Sistemin internette kendi başına işlem yapabilmesi bekleniyordu.
Ayrıca yazılımları otonom biçimde çalıştırması öngörülüyordu.
Modelin daha karmaşık operasyonları da bağımsız şekilde yürütebilmesi hedefleniyordu.
Modelin daha karmaşık operasyonları da bağımsız şekilde yürütebilmesi hedefleniyordu.