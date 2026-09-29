Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi

OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi

OpenAI, yeni yapay zekâ modeli GPT-6.1 Astra’nın çıkışını araştırmacıların güvenlik endişeleri nedeniyle erteledi. Şirket, modelin görev tamamlama kapasitesindeki artışın yetki sınırlarıyla dengelenmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi - Resim: 1

ABD merkezli yapay zekâ şirketi OpenAI, GPT-6.1 Astra modelinin piyasaya çıkışını erteleme kararı aldı.

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OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi - Resim: 2

Şirket, kararın araştırmacıların yaptığı güvenlik değerlendirmelerinin ardından alındığını açıkladı.

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OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi - Resim: 3

OpenAI tarafından konuya dair açıklama yapıldı.

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OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi - Resim: 4

Modelin görevleri tamamlama konusunda önceki sürümlere göre daha ısrarcı hale geldiği belirtildi.

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OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi - Resim: 5

Ancak bu özelliğin bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getirdiği ifade edildi.

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OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi - Resim: 6

Şirket, Astra’nın yetkisiz davranışlara karşı güvenli şekilde çalışmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

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OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi - Resim: 7

Açıklamada, OpenAI’ın güvenlik ve uyumluluk konusunda yüksek standartlar uyguladığı kaydedildi.

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OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi - Resim: 8

GPT-6.1 Astra’nın ise bu standartları henüz karşılamadığı belirtildi.

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OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi - Resim: 9

Yeni modelin daha bağımsız çalışabilen bir yapıya sahip olması planlanıyordu.

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OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi - Resim: 10

Sistemin internette kendi başına işlem yapabilmesi bekleniyordu.

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OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi - Resim: 11

Ayrıca yazılımları otonom biçimde çalıştırması öngörülüyordu.

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OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi - Resim: 12

Modelin daha karmaşık operasyonları da bağımsız şekilde yürütebilmesi hedefleniyordu.

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OpenAI “güvenli değil” dedi, yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmedi - Resim: 13

Modelin daha karmaşık operasyonları da bağımsız şekilde yürütebilmesi hedefleniyordu.

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