Bankalar ve finans kuruluşları başta olmak üzere pek çok kurum, günlük operasyonlarını yürütmek için onlarca yıl önce yazılmış eski sistemlere bağımlı kalmaya devam ediyor. Özellikle çevrim içi bankacılık işlemlerinin büyük kısmını destekleyen COBOL veya hava tahminleri gibi kritik alanlarda kullanılan Fortran gibi dillerin güncellenmesi; iş kurallarının, hesaplama hassasiyetlerinin ve uygulama davranışlarının birebir korunmasını gerektiriyor. Eksik teknik belgeler ve eski dillerin karmaşık yapısı nedeniyle zorlaşan bu süreçte OpenAI'ın yeni modelleri, dönüştürülen kodların orijinal yazılımla tamamen aynı sonuçları üretmesini sağlayarak önemli bir eşiği geride bıraktı.

YÜKSEK AKIL YÜRÜTME YETENEĞİYLE YÜZDE 97,9 DOĞRULUK ORANI

Şirketin geliştirdiği yüksek akıl yürütme düzeyine sahip GPT-6.1 Sol modeli, eski COBOL programlarını C++, Java, Kotlin, Python veya Rust gibi modern dillere dönüştürme testinde yüzde 97,9 gibi dikkat çekici bir doğruluk oranına ulaştı. Dönüştürülen programların tüm gizli testleri ve çıktı kontrollerini başarıyla geçmesini şart koşan değerlendirmelerde, MultiLangBench test sonuçları da modellerin gelişimini gözler önüne serdi. Buna göre önceki nesil modellere kıyasla Fortran dilindeki başarı oranı yüzde 83,5'e, Visual Basic'te yüzde 89,4'e ve en zorlu seçenek olan COBOL'da ise yüzde 72,1 seviyesine yükseldi.