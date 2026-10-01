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Yapay zeka devi OpenAI, ChatGPT'yi günlük bir sohbet robotu olmanın ötesine taşıyarak kurumsal iş dünyasının merkezine yerleştirecek dev adımı DevDay etkinliğinde duyurdu. Şirket; ekiplerin ortak çalışmasını sağlayan "Space", belge hazırlama aracı "Pages" ve konuşarak sunum oluşturmaya imkan tanıyan "Slides" özelliklerini ekosistemine ekledi. Yeniliklerin temel amacı, çalışanların içerik üretimi, araştırma ve ekip içi geri bildirim süreçlerinde farklı üçüncü taraf uygulamalara geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmak.

ORTAK ÇALIŞMA ALANI SPACE VE YAPAY ZEKA AJANLARI "DOTS"

Kurumsal çalışma süreçlerini tek çatı altında toplayan "Space", ChatGPT içinde dosyaların ve sayfaların bir arada tutulduğu ortak bir çalışma alanı sunuyor. Pro, Business ve Enterprise abonelerine açılan bu alanda insan çalışanların yanı sıra OpenAI’ın "Dots" adı verilen yapay zeka ajanları da aktif görev alabiliyor. Ajanlar, verilen talimatlar doğrultusunda iletişim kanallarındaki gelişmeleri takip edip elde edilen bilgileri doğrudan ilgili sayfalara işleyebiliyor.

Ayrıca macOS masaüstü uygulamasına gelen toplantı asistanı; sesli görüşmeleri dinleyerek notlar, özetler ve görev listeleri çıkarıp Space'e aktarıyor. Toplantı kaydı, notlandırma tamamlandıktan hemen sonra gizlilik gereği siliniyor.

İKİ KİŞİLİK VE YAPAY ZEKALI BELGE VE SUNUM DÜZENLEME: PAGES VE SLIDES

OpenAI'ın yeni belge oluşturma aracı "Pages", metin yazımından veri görselleştirmeye kadar geniş bir yelpazede hem kullanıcıların hem de Dots ajanlarının eş zamanlı çalışmasına olanak tanıyor. Ekipler belge üzerinde yorum bırakabilirken, ajanları doğrudan revize süreçlerine dahil edebiliyor.

Bir diğer yenilik olan "Slides" ise kullanıcıların ChatGPT ile yalnızca konuşarak dinamik sunumlar hazırlamasını sağlıyor. Birlikte düzenlenebilen sunumlar doğrudan ChatGPT üzerinden sunulabildiği gibi, biçimlendirmesi korunarak PowerPoint ve Google Slides formatlarında dışa aktarılabiliyor.

SLACK, TEAMS ENTEGRASYONU VE PRIVATE INTELLIGENCE

ChatGPT artık iş iletişiminin de merkezine yerleşiyor. Business ve Enterprise kullanıcıları, Slack ve Microsoft Teams üzerinde @ChatGPT etiketiyle yapay zekayı mesajlaşma dizilerine çağırabilecek. Kanal içi konuşmalardan anında sunum veya rapor üretilebilecek. Şirket ayrıca kurumsal verilerin güvenliğini ve onay katmanını sıkılaştıran "Private Intelligence" veri erişim sistemini bu sonbaharda önizlemeye açacağını duyurdu.