Yapay zeka devi OpenAI, Eylül sonu itibarıyla yıllıklandırılmış gelirinin 50 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Ancak bu tutarın piyasada dolaşan 70 milyar dolarlık beklentinin altında kalması, yatırımcılarda soğuk duş etkisi yarattı. Söz konusu farkın şirketin mali hedeflerini kaçırmasından değil, Anthropic ile yapılan farklı muhasebe ve bulut geliri hesaplama metotlarından kaynaklandığı belirtilse de piyasalardaki tedirginliğin önüne geçilemedi.

ÇİP VE BULUT DEVLERİNİN HİSSELERİ ÇÖKTÜ

Açıklanan verilerin ardından ABD piyasalarında satış baskısı arttı ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 düşüş kaydetti. OpenAI ile doğrudan iş birliği ve yatırımı bulunan altyapı sağlayıcılarından Oracle yüzde 5,5, CoreWeave ise yüzde 8 değer kaybetti. Sektörün devlerinden Nvidia yüzde 3, AMD yüzde 4 ve Broadcom yüzde 4,35 gerilerken Microsoft, Amazon, Alphabet ve Meta hisselerinde de yüzde 1'i aşan kayıplar görüldü.

Tüm bu finansal çalkantıya rağmen şirketin 1,4 trilyon dolar değerleme üzerinden 30 milyar dolarlık yeni bir yatırım turuna hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan teknoloji dünyasındaki bu dalgalanmaya tezat oluşturacak şekilde, çip üreticileri TSMC ve Samsung'un rekor seviyedeki üçüncü çeyrek gelirleri, yapay zeka donanımına olan küresel talebin halen ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi.