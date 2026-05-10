Alman otomobil üreticisi Opel’in en çok satan modellerinden Astra’nın yeni modeli satışa çıktı. GS donanım seviyesi ile gelen Astra’da ilk etapta 1,5 litrelik dizel motor bulunuyor.
Opel Astra’nın yeni modeli satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Opel’in Astra’nın makyajlanmış yeni modeli satışa çıktı. 2 milyon 290 bin liradan başlayan fiyatla satışa çıkan araçta 130 beygir dizel motor bulunuyor.
Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’de dizelin payındaki düşüşün nedeninin arzdan kaynaklı olduğunu belirterek, Astra’nın yeni modeline dikkat çekti. Özpeynirci, aracın satış fiyatının 2 milyon 290 bin lira olduğunu söyledi.
Özpeynirci’nin paylaşımı şöyle:
"Dizele devam
“Türkiye'de dizelin payı %5'lere kadar inse de, hep söylediğim gibi bu talepten değil arzdan kaynaklı. Dizeli olanlar getirmeye devam ediyor, aynı Opel gibi.
Yeni Astra makyajlandı ve Türkiye’de 2.290.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İlk etapta 1.5 litrelik 130 beygir dizel motor ve GS donanım seviyesiyle geldi.
Araçta aydınlatmalı Opel şimşek logosu ve yenilenen Opel Vizor tasarımı ilk göze çarpanlardan.
Hep söylüyorum, Stellantis Grubu Türkiye'ye ağırlıklı içten yanmalı vermeye devam ediyor. Bakalım makyajlı Astra'nın elektriklisi ne zaman ve kaç adet gelecek?”
YENİ ASTRA’NIN ÖZELLİKLERİ
İç mekânda sunulan çift bölgeli otomatik klima, 6 hoparlörlü ses sistemi ve artırılmış yoğunluk ile görünürlüğe sahip ambiyans aydınlatması sürüş deneyimini daha keyifli hâle getirirken; yenilenen AGR onaylı 10 yönlü ayarlanabilir sürücü koltuğu, elektrikli bel desteği ve minder ayarlarına ek olarak koltukta yer alan özel tasarım boşluk sayesinde uzun yolculuklarda sırt yorgunluğu ve ağrıyı minimize ediyor. Isıtmalı koltuklar ve ısıtmalı direksiyon gibi özellikleri içeren konfor paketi ise özellikle soğuk hava koşullarında ekstra rahatlık sunuyor.
GELİŞMİŞ GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ
Yeni Astra, sürüş güvenliğini artıran kapsamlı teknolojilerle donatıldı. Adaptif hız sabitleyici, aktif acil frenleme sistemi, şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi ve sürücü izleme kamerası gibi sistemler sürüşü daha güvenli hale getiriyor.
Ayrıca gelişmiş trafik işareti tespit sistemi, hız adaptasyonu ve ikincil çarpışma freni gibi özellikler de aktif güvenliği destekliyor. 180 derece geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri ile şehir içi manevralar kolaylaştırılırken, far ve yağmur sensörleri ile uzun far asistanı sürüş konforunu artırıyor.
1.5 LİTRELİK DİZEL MOTOR İLE VERİMLİLİK VE PERFORMANS BİR ARADA
Yeni Opel Astra Türkiye pazarında ilk etapta 1.5 litrelik dizel motor ile satışa sunuyor. 96 kW (130 HP) güç üreten bu motor, yüksek verimlilik ile güçlü performansı bir arada sunuyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla eşleştirilen bu motor ile model 0’dan 100 km/sa hıza 10,6 saniyede ulaşırken, maksimum 209 km/sa hıza çıkabiliyor.
WLTP normlarına göre 4,9 – 5,1 litre/100 km karma yakıt tüketimi sunan yeni Astra dizel, 130 – 134 g/km CO₂ emisyonu değerleriyle hem performans hem de verimlilik açısından dengeli bir sürüş karakteri ortaya koyuyor.