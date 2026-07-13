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Kaynak: AA

Küresel enerji piyasalarının yakından takip ettiği OPEC petrol üretim verileri açıklandı. OPEC’in aylık petrol piyasası raporuna göre, örgütün günlük ham petrol üretimi haziran ayında 3 aylık düşüş serisinin ardından yeniden artışa geçti.

Haziranda yaşanan üretim artışında başı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Irak çekti. Bu ülkelerdeki yükselişi İran, Libya, Gabon, Nijerya ve Cezayir takip etti.

PETROL ÜRETİMİNDE EN BÜYÜK ARTIŞ BAE’DE GERÇEKLEŞTİ

Verilere göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin günlük petrol üretimi 1 milyon 642 bin varil artarak 3 milyon 809 bin varile çıktı.

Kuveyt’in üretimi 880 bin varil artışla 1 milyon 452 bin varile, Irak’ın üretimi ise 446 bin varil yükselişle 1 milyon 970 bin varile ulaştı.

İran’ın günlük petrol üretimi de 155 bin varil artarak 2 milyon 441 bin varil seviyesine yükseldi. Libya’da üretim 22 bin varil artışla 1 milyon 325 bin varile, Gabon’da ise 10 bin varil yükselişle 224 bin varile çıktı.

BAZI ÜLKELERDE ÜRETİM GERİLEDİ

OPEC verilerine göre bazı üretici ülkelerde ise düşüş yaşandı. Suudi Arabistan’ın günlük petrol üretimi 99 bin varil azalarak 6 milyon 847 bin varile geriledi.

Ekvator Ginesi ve Kongo’da üretim 7’şer bin varil düşerken, Venezuela’nın günlük petrol üretimi ise bin varil azalarak 1 milyon 70 bin varil oldu.

OPEC+ ÜRETİMİ DE YÜKSELDİ

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi de haziran ayında önemli bir artış kaydetti.

Buna göre OPEC+ ülkelerinin günlük petrol üretimi 2 milyon 999 bin varil artarak 36 milyon 278 bin varile yükseldi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ ARTACAK

OPEC, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 780 bin varil artarak 105 milyon 940 bin varile ulaşacağını öngörüyor.

Örgütün tahminlerine göre talepteki artışın büyük bölümü OECD dışı ülkelerden gelecek. OECD dışı ülkelerde petrol talebinin günlük 740 bin varil artması, OECD ülkelerinde ise 40 bin varil yükselmesi bekleniyor.

OPEC ayrıca gelecek yıl küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 1 milyon 940 bin varil artarak 107 milyon 880 bin varile ulaşacağını tahmin ediyor.