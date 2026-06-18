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Kaynak: AA

OPEC’in 2026 Dünya Petrol Görünümü raporuna göre, bu artışın arkasında nüfus artışı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme yer alıyor. Dünya nüfusunun 2050’ye kadar 9,7 milyara yaklaşması, küresel ekonominin ise satın alma gücü paritesine göre 359 trilyon dolara çıkarak iki kattan fazla büyümesi bekleniyor.

PETROL VE DOĞAL GAZ LİDERLİĞİNİ KORUYACAK

Rapora göre petrol, 2050’ye kadar küresel enerji görünümünde en büyük paya sahip olmaya devam edecek ve toplam talebin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturacak. Petrol ve doğal gazın toplam payının ise yüzde 54 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Öte yandan küresel elektrik üretiminin de büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. 2025’te 32 bin teravatsaat olan üretimin, 2050’de 59 bin 500 teravatsaate çıkarak yüzde 85’ten fazla artacağı tahmin ediliyor. Bu büyümenin önemli bölümünün özellikle Asya başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacağı belirtiliyor.

PETROL TALEBİ 124 MİLYON VARİLE ÇIKACAK

Küresel petrol talebinin artışını sürdüreceği ve 2030’da günlük 113,3 milyon varile, 2050’de ise 124,1 milyon varile ulaşacağı öngörülüyor. Böylece talepte 2025 seviyelerine göre yaklaşık 19 milyon varillik artış yaşanacak.

Talep artışının neredeyse tamamının OECD dışı ülkelerden gelmesi beklenirken, en büyük katkının Hindistan, diğer Asya ülkeleri, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’dan sağlanacağı ifade ediliyor. Hindistan’ın tek başına günlük 8,1 milyon varillik ek talep oluşturması bekleniyor.

Sektörel bazda ise kara yolu taşımacılığı, petrokimya ve havacılık sektörleri petrol tüketimindeki artışın başlıca sürükleyicileri olacak.

OPEC+’IN PAZAR PAYI ARTACAK

Arz tarafında, OPEC dışı üreticilerin 2030’a kadar büyümeye önemli katkı sağlaması beklenirken, bu süreçte Brezilya, Katar, ABD, Arjantin ve Kanada öne çıkacak.

Ancak ABD kaya petrolü üretiminin zirveye ulaşmasının ardından büyümenin sınırlı kalacağı öngörülüyor. OPEC+ dışı arzın 2030 sonrasında yatay seyretmesiyle birlikte, OPEC+ grubunun küresel pazardaki payının artacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda OPEC+’ın sıvı yakıt arzının 2025’teki 50,6 milyon varilden 2050’de 64,5 milyon varile çıkacağı, pazar payının ise yüzde 48’den yüzde 52’ye yükseleceği öngörülüyor.

17,7 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM GEREKECEK

Rapora göre, artan talebin karşılanabilmesi için 2026-2050 döneminde toplam 17,7 trilyon dolarlık yatırım yapılması gerekiyor. Bunun 14,5 trilyon doları arama ve üretim, 1,9 trilyon doları rafinaj, 1,3 trilyon doları ise taşıma ve depolama altyapısına ayrılacak.

KÜRESEL PETROL TİCARETİ DE BÜYÜYECEK

Küresel petrol ticaretinin 2050’ye kadar yaklaşık yüzde 25 artarak günlük 69 milyon varile ulaşması bekleniyor. Orta Doğu’nun en büyük ihracatçı konumunu güçlendireceği, Asya-Pasifik bölgesinin ise en büyük ithalat merkezi olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Raporda ayrıca farklı senaryolara da yer verildi. Teknoloji odaklı senaryoda petrol talebinin 2035 sonrası zirve yaparak 2050’de 107 milyon varilin altına gerilemesi beklenirken, güçlü ekonomik büyümenin yaşandığı senaryoda talebin 131 milyon varile kadar çıkabileceği öngörülüyor.