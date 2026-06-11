Kaynak: AA

OPEC’in aylık petrol piyasası raporuna göre, örgütün ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla günlük yaklaşık 180 bin varil azalarak 18 milyon 830 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Üretimde en dikkat çekici düşüşler İran, Libya, Nijerya ve Kongo’da kaydedildi. İran’ın üretimi günlük yaklaşık 546 bin varil azalarak 2 milyon 330 bin varile gerilerken, Libya’da üretim yaklaşık 5 bin varil düşüşle 1 milyon 300 bin varil oldu. Nijerya’nın üretimi günlük yaklaşık 2 bin varil azalarak 1 milyon 520 bin varile, Kongo’nun üretimi ise yaklaşık bin varil düşüşle 280 bin varile indi.

Buna karşın bazı OPEC üyelerinde üretim artışı gözlendi. Suudi Arabistan’ın günlük üretimi 157 bin varil artışla 6 milyon 912 bin varile yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde üretim 87 bin varil artarak 2 milyon 110 bin varile çıktı. Irak’ta üretim günlük 75 bin varil artışla 1 milyon 481 bin varile ulaşırken, Venezuela’da ise günlük üretim 36 bin varil artışla 1 milyon 72 bin varil olarak kaydedildi.

Öte yandan OPEC, küresel petrol talebine ilişkin artış beklentisini korudu. Buna göre, 2026 yılı genelinde küresel petrol talebinin günlük 1 milyon varil artarak 106 milyon 130 bin varile ulaşması bekleniyor. Talep artışının büyük bölümünün OECD dışı ülkelerden gelmesi öngörülürken, bu ülkelerde talebin günlük yaklaşık 900 bin varil artarak 60 milyon 120 bin varile çıkacağı tahmin ediliyor. Artışta Çin, Hindistan ve diğer Asya ekonomilerinin öncü rol üstlenmesi bekleniyor.

OECD ülkelerinde ise petrol talebinin daha sınırlı artışla günlük yaklaşık 60 bin varil yükselerek 46 milyon 10 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

OPEC, 2027 yılına ilişkin projeksiyonlarında da talep artışının süreceğine işaret etti. Buna göre küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artışla 107 milyon 860 bin varile ulaşması bekleniyor. Aynı dönemde OECD dışı ülkelerde talebin günlük 1 milyon 500 bin varil artarak 61 milyon 640 bin varile, OECD ülkelerinde ise yaklaşık 210 bin varil artışla 46 milyon 220 bin varile çıkacağı tahmin ediliyor.

Veriler, küresel petrol piyasasında üretim tarafındaki düşüşe rağmen talep görünümünün güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.