Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de, karşılaşmanın ardından Jayden Oosterwolde sosyal medyada gündem olmuştu.

ÇALIM POZİSYONU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Maçın uzatma dakikalarında Vaclav Cerny’nin golü öncesinde Oosterwolde’nin yediği çalım, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından alay konusu haline getirilirken pozisyona ait görüntüler “Kayıp aranıyor” yazısıyla paylaşılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.

OOSTERWOLDE’DEN SERT YANIT

Hollandalı savunmacı, kendisi için hazırlanan bu görsellerden birine doğrudan cevap verdi.

Oosterwolde, yapılan paylaşımın altına “Beşiktaş 29 puanla 5. sırada” yorumunu yazarak rakip taraftarlara gönderme yaptı.