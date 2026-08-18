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Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi Jayden Oosterwolde ve Oğuz Aydın ile ilgili transfer iddiaları gündeme geldi.

BEŞİKTA PAYLAŞIMI TRANSFER İDDİALARINI ALEVLENDİRDİ

İki yıldız oyuncunun menajerliğini üstlenen Joes Blackborn'un İstanbul'a gelerek sosyal medya hesabından Beşiktaş paylaşımı yapması bir anda transfer iddialarını alevlendirdi.

OĞUZ AYDIN İÇİN GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜRKEN GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Bir süredir Oğuz Aydın'ın isminin Beşiktaş ile anılması iddiaların merkezinde yer alırken gerçek bambaşka çıktı.

'BEŞİKTAŞ'A OYUNCU ÖNERDİ'

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Menajer Joes Blackborn Oosterwolde ve Oğuz Aydın'dan bağımsız bir şekilde Beşiktaş'a oyuncu önerisinde bulunarak siyah beyazlı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından Lyon kampına gidip orada da bir oyuncuyla görüşeceği aktarılan Blackborn'un ardından Fenerbahçe-Lyon maçını izledikten sonra İstanbul'dan ayrılacağı ifade edildi.