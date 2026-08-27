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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferinde sağlık kontrollerinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Hollandalı savunmacının ilk sağlık kontrollerinden çıkan sonuçları yeterli bulmadı ve 25 yaşındaki futbolcuyu ek testlerden geçirdi.

SAHALARA DÖNÜŞÜ OCAK AYINI BULABİLİR

Yapılan incelemelerin ardından Oosterwolde'nin durumunun Fenerbahçe cephesinin öngördüğünden farklı olduğu iddia edildi.

İtalyan basını, Hollandalı futbolcunun sahalara dönüşünün aralık, hatta ocak ayını bulabileceğini öne sürdü.

Bu gelişme, iki kulüp arasında daha önce konuşulan transfer şartlarını da yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

ROMA TRANSFERDEN VAZGEÇMEDİ

Roma'nın sağlık kontrollerinde ortaya çıkan tabloya rağmen Oosterwolde transferinden vazgeçmediği belirtildi.

İtalyan ekibinin ek testlerin sonuçlarının ardından Fenerbahçe ile yeniden temasa geçtiği ve anlaşmanın şartlarında değişiklik talep ettiği aktarıldı.

BEDAVA KİRALAMAK İSTİYORLAR

Habere göre Roma'nın yeni planı, Oosterwolde'yi kiralama bedeli ödemeden kadrosuna katmak.

İtalyan ekibinin ayrıca transfer bedeli ile zorunlu satın alma opsiyonunu devreye sokacak maç sayısı arasındaki şartların da yeniden düzenlenmesini istediği kaydedildi.

SON KARAR FENERBAHÇE'NİN

Roma'nın transferden tamamen çekilmek yerine mali riski azaltacak yeni bir formülle masada kalmayı tercih etmesinin ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi.

Sarı-lacivertlilerin Roma'nın bedelsiz kiralama ve satın alma şartlarını değiştirme talebini kabul edip etmeyeceği Oosterwolde'nin transferindeki belirleyici unsur olacak.