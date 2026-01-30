Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB deplasmanında aldığı 1-1’lik beraberliğin ardından Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.

“BURAYA KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİK”

Oosterwolde, bir üst tura çıkmanın sevindirici olduğunu vurgulayarak, “Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Ancak buraya kazanmak için geldik ama gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Şanslar da yarattık kazanmak için ama olmadı. Pazar günü Kocaelispor ile önemli maçımız var, ona odaklanacağız.” dedi.

Hollandalı oyuncu, takımın tur atlamasına rağmen performans açısından daha iyisini yapabileceklerini de ekledi.

'DÜZENLİ OLARAK OYNAMAK BENİ MUTLU EDİYOR'

Sakatlık sonrası düzenli forma şansı bulduğuna dikkat çeken Oosterwolde, “Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum.” dedi.

'SOL BEKTE OYNAMAM GEREKİRSE OYNARIM'

Medyada yer alan “sol bek oynamak istemiyor” yönündeki haberler hakkında da konuşan Oosterwolde, “Medyada ‘Sol bek oynamak istemiyormuşum’ gibi bir algı var. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım. Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım.” ifadelerini kullandı.