Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, yarın oynanacak Samsunspor karşılaşmasında görev alması halinde sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıkacak.

2022-2023 sezonunun devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli ekipte bugüne kadar 99 resmi karşılaşmada forma giydi.

Kariyerinde Parma, FC Twente ve Fenerbahçe formaları giyen Oosterwolde, bir takımda ilk kez 100 maç barajını aşmaya hazırlanıyor.

İLK SEZONUNDA KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Fenerbahçe’ye transfer olduğu 2022-2023 sezonunda ligde 3 maçta görev alan Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da birer kez sahaya çıktı.

Toplamda 175 dakika süre alan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli takımla Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.

Jorge Jesus’un ayrılığının ardından göreve gelen İsmail Kartal döneminde ise takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

2023-2024 sezonunda Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 43 maça çıkan Oosterwolde, bu karşılaşmalarda 3 bin 164 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti.

GEÇEN SEZON SAKATLIK YAŞADI

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın ardından göreve gelen Jose Mourinho da Hollandalı futbolcuya forma şansı veren teknik direktörlerden biri oldu.

Oosterwolde, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarında görev aldı. Ancak 2024 yılının ekim ayında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan oyuncu sezonun kalan bölümünde forma giyemedi.

2024-2025 sezonunda 8’i Süper Lig, 6’sı Avrupa kupaları olmak üzere 14 karşılaşmada görev alan Oosterwolde, toplam 1274 dakika sahada kaldı.

TEDESCO DÖNEMİNDE DE VAZGEÇİLMEZ

Fenerbahçe’de sezon başında Jose Mourinho ile başlayan süreçte ve ardından göreve gelen Domenico Tedesco döneminde de Jayden Oosterwolde takımın önemli isimlerinden biri oldu.

Bu sezon Süper Lig, Avrupa kupaları, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa’da toplam 37 maçta görev alan Hollandalı futbolcu 1 gol kaydetti.

Oosterwolde, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’a karşı attığı golle takımının 2-0 kazandığı mücadelede önemli rol oynadı.

Bu sezon 37 maçta 3 bin 201 dakika sahada kalan Oosterwolde, 1 gol atarken 12 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 99 maçta görev yapan Hollandalı futbolcu, 3 gol kaydederken toplam 7 bin 814 dakika sahada kaldı. Oosterwolde bu maçlarda 32 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.