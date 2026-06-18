Sezon finalinin ardından tatilde bulunan Dilber, diziden ayrıldığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Ani bir kararla kadro dışı bırakıldığını ifade eden oyuncu, düşüncelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Dizideki enerjik tavırları ve dikkat çeken replikleriyle kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanan Gezep karakterinin yeni sezonda yer almayacağı kesinleşti. Bu gelişmenin ardından Dilber, duygularını sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Oyuncu ilk paylaşımında, “Taşacak Bu Deniz izleyicilerine teşekkür ediyorum. Ne yazık ki Gezep’in hikâyesi yarım kaldı. Yine de sağlık olsun. Geç de olsa adalet yerini bulur umarım” ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaptığı açıklamada ise Gezep karakterini büyük bir keyifle canlandırdığını belirten Dilber, karakterin son haftalarda yaşadığı değişimin hem kendisi hem de izleyiciler tarafından fark edildiğini söyledi.

Karakterin özünden uzaklaştığını dile getiren oyuncu, yeni sezonda hikâyenin toparlanacağını düşünürken aldığı ayrılık haberinin kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

Açıklamasının devamında, yaşananlarla ilgili söyleyecek çok şeyi olduğunu ancak bunun için doğru zamanı beklediğini belirten Dilber, kendisine destek veren izleyicilere teşekkür ederek yeni projelerde ve farklı karakterlerle yeniden buluşmayı umut ettiğini söyledi.