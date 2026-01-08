Yeniçağ Gazetesi
08 Ocak 2026 Perşembe
Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk'ın Koriş'i 40 kilo verince tığ gibi oldu

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu

Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, aylar içinde 40 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Bir davette zayıf haliyle dikkat çeken Büyüktopçu, eski kıyafetlerini terziye daralttırdığını ve sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Taner Yener
Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 1

Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, birçok başarılı yapımda rol aldıktan sonra kısa sürede 40 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Son haliyle bir davette objektiflere takılan oyuncunun zayıflama süreci dikkat çekiyor.

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 2

Kiralık Aşk, Lise Defteri ve Çift Kişilik Oda gibi dizilerde oynayan, çeşitli yarışma programlarında sunuculuk yapan Onur Büyüktopçu, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geliyor.

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 3

Daha önce değişimi hakkında konuşan oyuncu, “Kilom yüzünden depresyona girmiştim. Elimde hamburgerle aynaya bakarken ‘Bu böyle olmayacak’ dedim ve sonraki 8 ayda 28 kilo verdim. İçimden Onur Büyüktopçu’nun ‘Büyük’ü çıktı, ‘Topçu’su kaldı!” demişti.

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 4

Zayıflamanın zorluklarına da değinen Büyüktopçu, “Zayıflamak bana pahalıya patladı. Bütün gardırobumu değiştirmek zorunda kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 5

Yaklaşık 40 kilo veren Onur Büyüktopçu önceki akşam bir davette görüntülendi.

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 6

Oyuncu yeni haliyle ilgili, “Eski kıyafetlerimi terziye götürüp daraltıyorum. Devir ekonomi devri. Zayıflamanın da derdi ayrı. Sağlığım yerinde olsun, bana yeter” dedi.

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 7

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu, Türk oyuncu, sunucu, cast direktörü ve menajerdir. 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu.

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 8

Babası Çankırılı, annesi Arnavut kökenli Balkan göçmenidir. Çocukluğunu ve gençliğini İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçirdi, eğitimini burada tamamladı.

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 9

Tiyatro ve dil eğitimi için İngiltere'ye gitti; Academy of Creative Training Brighton Act ve London Film Academy'de öğrenim gördü.

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 10

Oyunculuk kariyerine 2003'te Lise Defteri dizisinde Yusuf karakteriyle başladı. Yabancı Damat, Doktorlar, Kavak Yelleri gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 11

2015-2017 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koray (Koriş) karakteriyle büyük ün kazandı.

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 12

Sunuculukta da başarılı oldu:

Yemekteyiz (2017-2019)

Damat Bayıldı

Çarkıfelek

Gelinim Mutfakta gibi programları sundu

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 13

Son yıllarda Çift Kişilik Oda gibi dizilerde rol aldı, cast direktörlüğü ve menajerlik yaptı.

Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu - Resim: 14

Son dönemde büyük bir fiziksel değişim yaşadı; yaklaşık 40 kilo vererek (önceki açıklamalarında 8 ayda 28 kilo, toplamda daha fazla) zayıfladı ve yeni haliyle sıkça gündeme geldi.

