Onur Büyüktopçu'nun incecik hali herkesi hayrete düşürdü: Kiralık Aşk’ın Koriş’i 40 kilo verince tığ gibi oldu

Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, birçok başarılı yapımda rol aldıktan sonra kısa sürede 40 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Son haliyle bir davette objektiflere takılan oyuncunun zayıflama süreci dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, aylar içinde 40 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Bir davette zayıf haliyle dikkat çeken Büyüktopçu, eski kıyafetlerini terziye daralttırdığını ve sağlığının yerinde olduğunu söyledi.Taner Yener
Kiralık Aşk, Lise Defteri ve Çift Kişilik Oda gibi dizilerde oynayan, çeşitli yarışma programlarında sunuculuk yapan Onur Büyüktopçu, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geliyor.
Daha önce değişimi hakkında konuşan oyuncu, “Kilom yüzünden depresyona girmiştim. Elimde hamburgerle aynaya bakarken ‘Bu böyle olmayacak’ dedim ve sonraki 8 ayda 28 kilo verdim. İçimden Onur Büyüktopçu’nun ‘Büyük’ü çıktı, ‘Topçu’su kaldı!” demişti.
Zayıflamanın zorluklarına da değinen Büyüktopçu, “Zayıflamak bana pahalıya patladı. Bütün gardırobumu değiştirmek zorunda kaldım" ifadelerini kullanmıştı.
Yaklaşık 40 kilo veren Onur Büyüktopçu önceki akşam bir davette görüntülendi.
Oyuncu yeni haliyle ilgili, “Eski kıyafetlerimi terziye götürüp daraltıyorum. Devir ekonomi devri. Zayıflamanın da derdi ayrı. Sağlığım yerinde olsun, bana yeter” dedi.
ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?
Onur Büyüktopçu, Türk oyuncu, sunucu, cast direktörü ve menajerdir. 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu.
Babası Çankırılı, annesi Arnavut kökenli Balkan göçmenidir. Çocukluğunu ve gençliğini İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçirdi, eğitimini burada tamamladı.
Tiyatro ve dil eğitimi için İngiltere'ye gitti; Academy of Creative Training Brighton Act ve London Film Academy'de öğrenim gördü.
Oyunculuk kariyerine 2003'te Lise Defteri dizisinde Yusuf karakteriyle başladı. Yabancı Damat, Doktorlar, Kavak Yelleri gibi yapımlarda rol aldı.
2015-2017 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koray (Koriş) karakteriyle büyük ün kazandı.
Sunuculukta da başarılı oldu:
Yemekteyiz (2017-2019)
Damat Bayıldı
Çarkıfelek
Gelinim Mutfakta gibi programları sundu
Son yıllarda Çift Kişilik Oda gibi dizilerde rol aldı, cast direktörlüğü ve menajerlik yaptı.
Son dönemde büyük bir fiziksel değişim yaşadı; yaklaşık 40 kilo vererek (önceki açıklamalarında 8 ayda 28 kilo, toplamda daha fazla) zayıfladı ve yeni haliyle sıkça gündeme geldi.